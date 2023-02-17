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57 минут назад

МО Британии: подготовка украинских пилотов не означает скорую передачу самолетов

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что подготовка украинских пилотов в королевстве не означает скорую передачу истребителей Киеву. Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

МО Британии: подготовка украинских пилотов не означает скорую передачу самолетов
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Уоллеса, Лондон не планирует в ближайшее время отправлять боевые самолеты на Украину, а обучение пилотов служит долгосрочным целям защиты страны «по завершении военных действий».

Глава Минобороны Британии также добавил, что на Украине всегда есть чувство нехватки боеприпасов на передовой, однако при этом он не видит «свидетельств стратегического недостатка». По его мнению, украинской армии стоит перейти на западный способ ведения боя, вести прицельный огонь и сократить количество применяемых снарядов.

В мире,Бен Уоллес,
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