МО Британии: подготовка украинских пилотов не означает скорую передачу самолетов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что подготовка украинских пилотов в королевстве не означает скорую передачу истребителей Киеву . Об этом он сказал в интервью изданию Financial Times.

По словам Уоллеса, Лондон не планирует в ближайшее время отправлять боевые самолеты на Украину, а обучение пилотов служит долгосрочным целям защиты страны «по завершении военных действий».

Глава Минобороны Британии также добавил, что на Украине всегда есть чувство нехватки боеприпасов на передовой, однако при этом он не видит «свидетельств стратегического недостатка». По его мнению, украинской армии стоит перейти на западный способ ведения боя, вести прицельный огонь и сократить количество применяемых снарядов.