В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
53 минуты назад

В Чехии заявили об отсутствии поставок российского газа в январе

Lenta.ruиещё 1

Чехия в январе обошлась без поставок российского газа, заявил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелу. Соответствующие данные он привел в своем Twitter-аккаунте.

В Чехии заявили об отсутствии поставок российского газа в январе
Фото: 

По его словам, в январе страна не импортировала даже одного кубометра российского топлива. «С момента прекращения поставок по газопроводу "Северный поток" газ из России может поступать к нам только через Словакию. А оттуда в Чехию с сентября прошлого года до конца января утекло всего 2,2 процента всего импорта. В январе не было даже кубометра», — заявил он.

Глава Минпромторга Чехии уточнил, что российский газ заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии. «В прошлом году оппозиция предупреждала, что мы не сможем пережить зиму без российского газа. Мы обещали обратное и сделали все, что в наших силах», — добавил Сикелу.

В конце 2022 года сообщалось, что газохранилища в Чехии заполнены на 84 процента, запасы газа составляют в республике 2,917 миллиарда кубометров.

В мире,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий