Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Согласно ее данным, воздушную тревогу в Полтавской и Харьковской областях объявили в 18:40 по московскому времени.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день. В декабре сообщалось о повреждении почти половины энергетической инфраструктуры Украины.