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21 минуту назад

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Елена Прошина

В Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно ее данным, воздушную тревогу в Полтавской и Харьковской областях объявили в 18:40 по московскому времени.

Ранее 17 февраля на территории Украины уже объявляли воздушную тревогу. Она звучала по всей стране.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день. В декабре сообщалось о повреждении почти половины энергетической инфраструктуры Украины.

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