Шольц высказался о невозможности Украины завершить конфликт до конца года

«Я думаю, что мудрым решением является готовность к длительной войне. Это не очень хорошая идея, если мы на этой конференции будем обсуждать, когда и в каком месяце эта война закончится», — заявил немецкий лидер. По его мнению, Запад должен обозначить «решимость в поддержке Украине столько, сколько потребуется».