Террористы напали на полицейский участок в Пакистане

Террористы открыли огонь по главному офису полиции портового города Карачи в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.
Согласно заявлениям представителей полиции, вооруженные люди, общее число которых пока не установлено, произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.
По их словам, внутри участка находятся по меньшей мере 8-10 террористов и перестрелка все еще продолжается, несмотря на то, что прошло уже больше получаса.
На данный момент известно о двух пострадавших. Один сотрудник службы спасения находится в больнице, жизнь еще одного, получившего два огнестрельных ранения, сейчас вне опасности.