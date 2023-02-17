В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
31 минуту назад

Террористы напали на полицейский участок в Пакистане

Елена Прошина

Террористы открыли огонь по главному офису полиции портового города Карачи в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.

Террористы напали на полицейский участок в Пакистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно заявлениям представителей полиции, вооруженные люди, общее число которых пока не установлено, произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

По их словам, внутри участка находятся по меньшей мере 8-10 террористов и перестрелка все еще продолжается, несмотря на то, что прошло уже больше получаса.

На данный момент известно о двух пострадавших. Один сотрудник службы спасения находится в больнице, жизнь еще одного, получившего два огнестрельных ранения, сейчас вне опасности.

В мире,Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий