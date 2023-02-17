Террористы напали на полицейский участок в Пакистане

Террористы открыли огонь по главному офису полиции портового города Карачи в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на официальные лица.

Согласно заявлениям представителей полиции, вооруженные люди, общее число которых пока не установлено, произвели несколько выстрелов по главному офису, расположенному рядом с полицейским участком Садар.

По их словам, внутри участка находятся по меньшей мере 8-10 террористов и перестрелка все еще продолжается, несмотря на то, что прошло уже больше получаса.