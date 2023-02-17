Зеленский сравнил Россию и Украину с библейскими персонажами

«Давид победил Голиафа не силой переговоров, а силой своих действий. Своей смелостью и своей пращой. Смелости у нас достаточно, как и у всей нашей коалиции, а значит "праща" должна становиться сильнее уже сейчас, чтобы в следующем году мы собрались на первую послевоенную Мюнхенскую конференцию», — высказался Зеленский.