Зеленский вновь заявил о подготовке Россией нападения на Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия «думает, как задушить Молдавию». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию», — сказал президент.

По его мнению, РФ также планирует захватить остальные постсоветские страны.

9 февраля Зеленский заявил, что передал президенту Молдавии Майе Санду «российский документ» с планом по дестабилизации политической обстановки в республике. По его словам, украинской разведке удалось перехватить «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии».

В дальнейшем Санду заявила, что молдавские ведомства подтвердили информацию о наличии «плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии».