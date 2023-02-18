Вучич дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине

На сегодняшний день кажется, что мир на Украине наступит нескоро. Такой пессимистичный прогноз по ситуации в стране дал президент Сербии Александр Вучич в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Создается впечатление, что мир не наступит скоро, если только одна сторона быстро не победит, а не похоже, чтобы одной стороне было просто быстро победить», — заявил политик, беседуя с журналистами по итогам конференции.

По его словам, в целом на Мюнхенской конференции в этом году говорили преимущественно о политике и обеспечении безопасности в Европе и мире. При этом главной темой стала ситуация на Украине, уточнил сербский лидер.