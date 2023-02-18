В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
58 минут назад

Вучич дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине

Lenta.ruиещё 3

На сегодняшний день кажется, что мир на Украине наступит нескоро. Такой пессимистичный прогноз по ситуации в стране дал президент Сербии Александр Вучич в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

Вучич дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Создается впечатление, что мир не наступит скоро, если только одна сторона быстро не победит, а не похоже, чтобы одной стороне было просто быстро победить», — заявил политик, беседуя с журналистами по итогам конференции.

По его словам, в целом на Мюнхенской конференции в этом году говорили преимущественно о политике и обеспечении безопасности в Европе и мире. При этом главной темой стала ситуация на Украине, уточнил сербский лидер.

Ранее в феврале Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. Он отметил, что если еще 4-5 месяцев назад «казалось, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает», то в настоящее время это уже однозначно не так.

В мире,Александр Вучич,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий