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45 минут назад

В Индии обвинили Сороса в попытке смены режима

Елена Прошина

Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьер-министра страны Нарендры Моди обвинила американского бизнесмена Джорджа Сороса в попытке смены режима в стране. Об этом сообщает Reuters.

В Индии обвинили Сороса в попытке смены режима в стране
Фото: wikimediawikimedia

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Сорос заявил, что глава Adani Griup Гаутам Адани и премьер-министр Индии Моди «близкие союзники, их судьбы переплетены».

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Он считает, что проблемы, с которыми столкнулся холдинг «существенно ослабят контроль главы страны над федеральным правительством» государства и откроют дверь «для столь необходимых институциональных реформ».

«Это не просто попытка навредить имиджу Индии, если внимательно его послушаете, он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и будет продолжать побеждать их в будущем», — сказала Ирани.

По ее словам, своим высказыванием Сорос показал, что хочет «навредить демократическому устройству Индии».

«Он заявил, что Моди будет его главной целью. Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, защищающую его интересы, а не Индии», — заключила Ирани.

Скандал с Adani Group разгорелся 24 января, когда американская компания Hindenburg Research обвинила ее в «наглых махинациях с ценными бумагами и в мошенничестве с бухгалтерским учетом в течение десятилетий».

В мире,Джордж Сорос,Нарендра Моди,
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