В Индии обвинили Сороса в попытке смены режима в стране

Министр развития человеческих ресурсов Индии Смрити Ирани из партии премьер-министра страны Нарендры Моди обвинила американского бизнесмена Джорджа Сороса в попытке смены режима в стране. Об этом сообщает Reuters.
Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Сорос заявил, что глава Adani Griup Гаутам Адани и премьер-министр Индии Моди «близкие союзники, их судьбы переплетены».
Он считает, что проблемы, с которыми столкнулся холдинг «существенно ослабят контроль главы страны над федеральным правительством» государства и откроют дверь «для столь необходимых институциональных реформ».
«Это не просто попытка навредить имиджу Индии, если внимательно его послушаете, он говорит о смене режима. Индия всегда справлялась с иностранными державами, когда ей бросали вызов, и будет продолжать побеждать их в будущем», — сказала Ирани.
По ее словам, своим высказыванием Сорос показал, что хочет «навредить демократическому устройству Индии».
«Он заявил, что Моди будет его главной целью. Он также заявил, что поможет построить в Индии систему, защищающую его интересы, а не Индии», — заключила Ирани.
Скандал с Adani Group разгорелся 24 января, когда американская компания Hindenburg Research обвинила ее в «наглых махинациях с ценными бумагами и в мошенничестве с бухгалтерским учетом в течение десятилетий».