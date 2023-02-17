Белоруссия ограничила въезд польским грузовикам и тягачам

Правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию страны польским грузовым автомобилям и тягачам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, передает его пресс-служба.
Теперь польские грузовики и тягачи смогут совершать операции или перецепки только через белорусско-польский участок госграницы Белоруссии. Отмечается, что данное решение стало ответом на закрытие Варшавой с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»).
С целью равномерного распределения транспортных потоков КПП «Козловичи», «Привалка» и «Бенякони» дополнят пунктами таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зонами ожидания для въезда в «Бобровники», подчеркнули в пресс-службе правительства Белоруссии.