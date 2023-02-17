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1 час назад

Белоруссия ограничила въезд польским грузовикам и тягачам

Елена Прошина

Правительство Белоруссии ограничило въезд на территорию страны польским грузовым автомобилям и тягачам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, передает его пресс-служба.

Белоруссия ограничила въезд польским грузовикам и тягачам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь польские грузовики и тягачи смогут совершать операции или перецепки только через белорусско-польский участок госграницы Белоруссии. Отмечается, что данное решение стало ответом на закрытие Варшавой с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»).

С целью равномерного распределения транспортных потоков КПП «Козловичи», «Привалка» и «Бенякони» дополнят пунктами таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зонами ожидания для въезда в «Бобровники», подчеркнули в пресс-службе правительства Белоруссии.

В мире,Роман Головченко,
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