Взрывы на газопроводах «Северный поток» являются преднамеренной диверсией и экологическим терроризмом, за который США должны понести ответственность, заявил депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес. Видео со своей речью парламентарий опубликовал на личной странице в Twitter.

«Это была преднамеренная террористическая акция, акт экологического терроризма, посягательство на важнейшую в Европе инфраструктуру», — сказал депутат на заседании парламента.

Видео дня

Уоллес сослался на расследование американского журналиста и правозащитника Сеймура Херша, который инкриминировал взрывы на газопроводах правительству США. По словам депутата ЕП, Евросоюз имеет право потребовать у Вашингтона объяснений.

«Евросоюз настолько раболепствует перед США, что невозможно просто спросить, сделали ли это Штаты?» — задал он вопрос своим коллегам.

Подрыв российских газопроводов «Северный поток» вызовет негативные политические последствия для авторитета США в качестве глобальной державы, подобные акции против союзников по НАТО могут вызвать в организации раскол, который вынудит некоторых участников альянса выйти из состава оборонного блока. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

«[Президент США Джо] Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе... Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе — вплоть даже до потенциального выхода некоторых стран из НАТО, потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт [на Украине], в котором он не победит», — констатировал журналист.

Ранее американский журналист Джон Дуган обнародовал новые свидетельства по делу о подрыве Nord Stream. По его данным, американские водолазы с глубоководным оборудованием принимали участие в прошлогодних учениях НАТО в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. В качестве доказательства анонимный источник предоставил фотографии с места учений и документы, однако попросил не распространять их, опасаясь за раскрытие своей личности.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, а для установки бомб использовались подлодки.

Устроители терактов на "Северных потоках" стремились к окончательному решению "германского газового вопроса", чтобы не дать Берлину играть хоть сколько-нибудь самостоятельную роль на мировой арене. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в РФ.

"Взрывы трубопроводов были как бы окончательным решением германского газового вопроса, - отметил он. - Как сейчас пытаются "окончательно решить русский вопрос", так хотели решить и "германский вопрос": чтобы никогда Германия не пыталась играть какую-то самостоятельную роль в обозримой исторической перспективе. Главное было - не дать Германии почувствовать себя в энергетически комфортной зоне и не дать Германии начать получать газ через эти два трубопровода, которые финансировали компании РФ, Германии, Австрии, Италии".

Глава внешнеполитического ведомства считает, что "Германию не просто унизили, ее поставили на свое место - на место сателлита США, которые будут решать, может ли она обеспечивать свое экономическое развитие, удовлетворение социальных потребностей граждан через использование газа, поступающего через газопровод, который в том числе сама и оплатила".

По мнению Лаврова, инцидент с "Северными потоками" вполне вписывается в так называемый новый порядок, основанный на правилах, которые определяют США.

"Им (американцам - прим. ТАСС) наплевать, какие тяжелейшие невзгоды выпадут на плечи многих стран, включая их прямых союзников", - заметил он.

Министр обратил внимание на многочисленные исследования по истории Европы, которые подтверждают, что "всегда, когда Россия и Германия имели нормальные отношения, выстраивали совместные проекты в экономике, в логистике, да даже и в военном деле, Европе жилось спокойнее, но не спокойнее жилось тем, кто хотел Европой командовать из-за океана или из-за пролива Ла-Манш, что, наверное, было даже более актуально на многих этапах исторического развития".

"Вот и не допустили того, чтобы Германия росла как ведущая европейская сила прежде всего благодаря дешевым, надежным российским энергоносителям по абсолютно приемлемым, конкурентоспособным, обеспечивающим рост германской экономики ценам", - резюмировал он.

США должны предоставить расследованию все факты по делу о взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Если те расследования и те данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны предоставить свою версию, они вовлечены в это полностью», — потребовала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обязаны подкрепить свою версию инцидента фактами. «Эти данные у них есть», — заключила Захарова.

Власти Швеции отреагировали на заявления России о письмах премьер-министра Михаила Мишустина относительно расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел королевства.

15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Дания и Швеция уже шесть месяцев не отвечают на письма Мишустина по взрывам на газопроводах. Министр предположил, что молчание скрывает провал попыток скрыть причастность Запада и США к терактам.

«В Швеции расследованием занимается судебная система. Следовательно, правительству нечего добавить», — заявили в шведском МИД.

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках» Сеймуре Херше. В беседе с News.ru он назвал американского коллегу независимым журналистом.

Познер познакомился с Хершем, когда работал в США в период с 1991 по 1996 год. По словам журналиста, его американский коллега производил впечатление человека, «вполне приятного в беседе, но при этом очень сдержанного и закрытого».

«Херш — очень известный в США журналист, который занимается расследованиями, абсолютно независимый», — отметил он.

Телеведущий уточнил, что Херш не был связан контрактами со СМИ и проводил расследования самостоятельно, причем его работы всегда были сенсационными, так как автор брался за «взрывчатые» темы. Журналист добавил, что репутация у его коллеги была очень высока, и «никто никогда не обвинял его в том, что он придумывает свои истории, публикует какую-то ложную информацию».

При этом Познер предположил, что за расследование о «Северных потоках» Херша будут обвинять в том, что он «скатился в конспирологию».

«Я не видел его почти тридцать лет и не берусь судить. Но ангажированным его точно нельзя называть, да и никто об этом не говорит», — заключил телеведущий.

Мнение, что президент США Джо Байден организовал подрыв «Северных потоков» для того, чтобы продавать Европе американский сжиженный газ, ошибочное. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Марков, комментируя слова журналиста-расследователя Сеймура Херша, который заявил, что Байден принял решение о подрыве российских газопроводов из-за страха выхода ФРГ из режима санкций против РФ.

Марков напомнил, что владельцами американских газовых компаний являются лица, поддерживающие республиканцев.

— И какой смысл тогда Байдену как-либо помогать своим оппонентам? Республиканцы — политические противники демократов, поэтому в данном случае такая версия не работает, — сказал политолог. — Просто Вашингтон решил пойти самым радикальным путем — устраивать теракты, чтобы таким образом добиться лояльности со стороны Германии, которая в самом деле могла пойти на попятную и под угрозой холодной зимы отказаться от антироссийских санкций.

К слову, подрыв российских газопроводов был бы куда выгоднее Дональду Трампу, являющемуся республиканцем, добавил спикер.

Эксперт отметил, что в настоящее время США продолжают вести политику ограниченного терроризма.

— Вашингтон и далее будет оказывать на Европу влияние путем подобных манипуляций, как в случае с подрывами «Северных потоков», заражая такими методами весь остальной западный мир, — предположил Марков.

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Собеседник «ВМ» добавил, что подобная тактика, к сожалению, оказывает воздействие на Европу. Однако это не сможет длиться долго.

В декабре 2021 года агентство Блумберг, ссылаясь на источники, писало, что США, которые активно выступали против «Северного потока — 2», продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, подталкивают Германию согласиться остановить работы по строительству этого газопровода, но новое руководство в Берлине на тот момент не выражало готовности к этому.

Уже в 2022 году Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2», без которой ввод газопровода в эксплуатацию стал невозможен.

Аналитический центр Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN) провел исследование среди потребителей услуг медиакорпорации на всему миру. Новость передает «Российская газета» со ссылкой на информационную службу мобильного приложения «Россия-Китай: главное».

Согласно результатам опроса выяснилось, что 75,42% людей из числа согласившихся участвовать в исследовании, уверены, что диверсии на экспортных газопроводах «Северный поток» 1,2» – дело рук Белого дома.

Также 70,95% респондентов считают, что инцидент препятствует поставкам энергоносителей из РФ и причинил ущерб национальным интересам России.

Почти 72% опрошенных обеспокоено тем, что объемы поставок голубого топлива из России теперь резко снизятся, что несет угрозы энергетической безопасности Европы.