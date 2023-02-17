СМИ: сотрудники Пентагона при Трампе следили за объектами над США

Во время правления бывшего президента США Дональда Трампа некоторые сотрудники Пентагона были осведомлены о странных объектах в небе над США. Однако в ведомстве решили не докладывать о них президенту из-за неопределённой природы объектов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Уточняется, что Пентагон даже предполагал, что объекты могут быть связаны с Китаем – ведомство рассматривало теорию, что власти КНР таким образом тестируют систему создания помех для радаров. Но поскольку собранные Пентагоном данные ограничивались базовыми оценками, их не стали распространять за пределы ведомства.

Согласно полученной информации, обнаруженные в то время объекты были меньше и летали ниже. Шарообразные летающие аппараты были зафиксированы в небе над Калифорнией, Виргинией и Гуамом.

Напомним, что 4 февраля американский истребитель сбил китайский аэростат, который вторгся в воздушное пространство США. Вашингтон обвинил Китай в шпионаже, на что власти КНР заявили, что аппарат предназначался исключительно для метеорологических наблюдений. После этого военные США сбили ещё четыре похожих объекта за несколько дней.