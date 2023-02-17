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20 минут назад

На Украине суд заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам тюрьмы

Газета.Ru

Российский журналист Антон Красовский был заочно приговорен к пяти годам заключения украинским судом за призыв и его публичные высказывания, сообщили в СБУ.

На Украине суд заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналиста обвинили виновным по статьям УК Украины о «публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации», а также о «публичных призывах к геноциду».

23 октября писатель Сергей Лукьяненко стал гостем программы Красовского. Во время эфира автор заявил, что в 1980 году был на Украине, а местные дети ему говорили, что «Украина оккупирована москалями».

В ответ на это Красовский заявил:

«А прям топить таких надо было в Тысине. Вот прям топить. Сказал, что «москали оккупировали» — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь».

В мире,Антон Красовский,Сергей Лукьяненко,СБУ,
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