В Чили обнаружена бомба неподалеку от посольства США

В столице Чили , городе Саньяго, обнаружено взрывное устройство рядом с высотным зданием Millenium Las Condes, которое находится в 300 метрах от посольства США . Об этом сообщил местный портал 24 Horas.

По данным СМИ, предмет, похожий на взрывное устройство, был найден возле высотного здания в коммуне Лас-Кондес. Пока неизвестно, кто понесет ответственность за произошедшее. В то же время, на странице чилийской прокуратуры сообщается, что ведомство поручило провести расследование инцидента.