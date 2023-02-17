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11 минут назад

В Чили обнаружена бомба неподалеку от посольства США

Газета.Ru

В столице Чили, городе Саньяго, обнаружено взрывное устройство рядом с высотным зданием Millenium Las Condes, которое находится в 300 метрах от посольства США. Об этом сообщил местный портал 24 Horas.

В Чили обнаружена бомба неподалеку от посольства США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, предмет, похожий на взрывное устройство, был найден возле высотного здания в коммуне Лас-Кондес. Пока неизвестно, кто понесет ответственность за произошедшее. В то же время, на странице чилийской прокуратуры сообщается, что ведомство поручило провести расследование инцидента.

Высотное здание Millenium Las Condes — одно из самых известных зданий в чилийской столице. Высотка находится в центре коммуны Лас-Кондес, где располагаются пятизвездочные отели и американское посольство.

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