В Чили обнаружена бомба неподалеку от посольства США

В столице Чили, городе Саньяго, обнаружено взрывное устройство рядом с высотным зданием Millenium Las Condes, которое находится в 300 метрах от посольства США. Об этом сообщил местный портал 24 Horas.
По данным СМИ, предмет, похожий на взрывное устройство, был найден возле высотного здания в коммуне Лас-Кондес. Пока неизвестно, кто понесет ответственность за произошедшее. В то же время, на странице чилийской прокуратуры сообщается, что ведомство поручило провести расследование инцидента.
Высотное здание Millenium Las Condes — одно из самых известных зданий в чилийской столице. Высотка находится в центре коммуны Лас-Кондес, где располагаются пятизвездочные отели и американское посольство.