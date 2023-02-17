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24 минуты назад

На сайте президента Украины появилась новая петиция о переводе алфавита на латиницу

ТАСС

Новая петиция с требованием перевода украинского алфавита с кириллицы на латиницу зарегистрирована в пятницу на сайте президента Украины.

На сайте президента Украины появилась новая петиция о переводе алфавита на латиницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Уже не раз упоминалось о переходе на латиницу, разве сейчас не время?" - говорится в тексте петиции.

Для рассмотрения главой государства она должна набрать 25 тыс. голосов за три месяца либо менее.

Это уже вторая подобная петиция за последнее время. Предыдущая была подана 21 декабря 2022 года. Всего за время существования сервиса подачи электронных петиций инициатив перехода на латиницу было подано более 20, но ни одна из них не получила более 300 голосов.

Идею перевода украинского алфавита на латиницу ранее продвигал секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его мнению, отказ от кириллицы должен получить широкое обсуждение в стране. Однако эта идея была воспринята негативно.

С февраля 2022 года украинские власти развернули широкую кампанию по "дерусификации". Секретарь СНБО в очередной раз резко высказался против использования русского языка в стране, заявив, что он "должен исчезнуть с территории Украины вообще", а обязательными должны быть английский и украинский языки.

В мире,Алексей Данилов,
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