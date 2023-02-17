На белорусско-польской границе обнаружили три тела

Поблизости от границы между Польшей и Белоруссией обнаружили тела трёх человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

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Тела нашли недалеко от посёлка Черлонка в Гайновском районе. При этом представитель районной прокуратуры Гайновки Ян Андрейчук уточнил, что останки были найдены на территории Беловежской пущи. По его словам, полиция обнаружила только череп, кости ног и части позвоночника. Кроме того, рядом с останками нашли одежду, а также фотографию мужчины 20-30 лет, «похожего на уроженца страны за пределами Европы».

На фоне этого группа активистов Grupa Granica написала в социальных сетях, что ещё два тела были обнаружены в реке Свислочь в селе Озераны. Согласно сообщению активистов, были найдены тела мужчины и женщины. Установить личности погибших пока не удалось.

Сообщается, что правоохранительные органы начали расследование обстоятельств случившегося.