Лидер испанской партии допустила возможность отправки солдат на Украину

"Сегодня нам говорят, что испанские солдаты никогда не будут воевать на Украине, они также говорят нам, что не будет американских солдат, летающих на истребителях [на Украине], потому что это будет означать, дословно цитирую президента США Джо Байдена, третью мировую войну, - сказала Беларра. - Но у нас нет абсолютно никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова".