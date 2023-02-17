Лидер испанской партии допустила возможность отправки солдат на Украину

Испанский министр по социальным правам и лидер партии "Подемос" ("Мы можем") Ионе Беларра, не поддержавшая отправку танков Украине, не видит гарантий того, что Мадрид не отправит своих солдат на помощь Киеву.
Как отметила Беларра, в последний год "европейские правительства не переставали говорить вещи, о которых они всегда заявляли, что не будут делать".
"Сначала они сказали людям, что отправят Украине только оборонительные материалы, и что мы никогда не будем посылать наступательные материалы из-за высоких рисков, которые это может повлечь за собой", - отметила она.
При этом министр напомнила, что сейчас европейские страны и США направляют Украине вооружения.
"Сегодня нам говорят, что испанские солдаты никогда не будут воевать на Украине, они также говорят нам, что не будет американских солдат, летающих на истребителях [на Украине], потому что это будет означать, дословно цитирую президента США Джо Байдена, третью мировую войну, - сказала Беларра. - Но у нас нет абсолютно никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова".
Ранее "Подемос" выступала против отправки танков на Украину и призывала к урегулированию конфликта с помощью переговоров.
"Подемос" ("Мы можем") входит в состав коалиционного правительства страны во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом. Глава Минобороны Маргарита Роблес также является сторонницей ИСРП.