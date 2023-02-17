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5 минут назад

Лидер испанской партии допустила возможность отправки солдат королевства на Украину

ТАССиещё 1

Испанский министр по социальным правам и лидер партии "Подемос" ("Мы можем") Ионе Беларра, не поддержавшая отправку танков Украине, не видит гарантий того, что Мадрид не отправит своих солдат на помощь Киеву.

Лидер испанской партии допустила возможность отправки солдат на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Беларра, в последний год "европейские правительства не переставали говорить вещи, о которых они всегда заявляли, что не будут делать".

"Сначала они сказали людям, что отправят Украине только оборонительные материалы, и что мы никогда не будем посылать наступательные материалы из-за высоких рисков, которые это может повлечь за собой", - отметила она.

При этом министр напомнила, что сейчас европейские страны и США направляют Украине вооружения.

"Сегодня нам говорят, что испанские солдаты никогда не будут воевать на Украине, они также говорят нам, что не будет американских солдат, летающих на истребителях [на Украине], потому что это будет означать, дословно цитирую президента США Джо Байдена, третью мировую войну, - сказала Беларра. - Но у нас нет абсолютно никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова".

Ранее "Подемос" выступала против отправки танков на Украину и призывала к урегулированию конфликта с помощью переговоров.

"Подемос" ("Мы можем") входит в состав коалиционного правительства страны во главе с лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчесом. Глава Минобороны Маргарита Роблес также является сторонницей ИСРП.

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