Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт, его изъяли для проверки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации Румынии.

Конверт пришел в посольство РФ сегодня, 17 февраля. С целью стандартной процедуры в диппредставительство были направлены пиротехнические группы службы информации Румынии.

«После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу», — говорится в сообщении спецслужбы.