Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт, его изъяли для проверки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации Румынии.
Конверт пришел в посольство РФ сегодня, 17 февраля. С целью стандартной процедуры в диппредставительство были направлены пиротехнические группы службы информации Румынии.
«После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу», — говорится в сообщении спецслужбы.
Дальше конверт изучат в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно опасных веществ. Все работы спецслужба проводит совместно с сотрудниками МВД.