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13 минут назад

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт

Елена Прошина

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт, его изъяли для проверки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации Румынии.

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конверт пришел в посольство РФ сегодня, 17 февраля. С целью стандартной процедуры в диппредставительство были направлены пиротехнические группы службы информации Румынии.

«После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу», — говорится в сообщении спецслужбы.

Дальше конверт изучат в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно опасных веществ. Все работы спецслужба проводит совместно с сотрудниками МВД.

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