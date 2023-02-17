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42 минуты назад

В США дали совет Зеленскому

Елена Прошина

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «понять позицию» России, чтобы сесть за стол переговоров. Об этом Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Офицер заявил, что Россия и Украина не смогут начать переговоры, пока не поймут друг друга. По мнению Риттера, Зеленскому «придётся понять позицию Москвы», чтобы урегулировать конфликт.

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«В какой-то момент Зеленскому придется научится говорить по-русски, я не имею в виду буквально, необходимо понять позицию Москвы, только тогда будет достигнуто урегулирование путем переговоров», – заявил он.

Риттер также добавил, что Украина не желает принять тот факт, что ВСУ не сможет получить преимущество над вооружёнными силами России. Помимо этого, офицер назвал планы Киева по возвращению Донбасса и Крыма невыполнимыми, а отрицание этого, по словам Риттера, приводит к новым потерям.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ему «не интересно» вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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