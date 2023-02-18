Нидерланды отправят Украине танки Leopard

Министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что Киев также получит боеприпасы. В интервью телеканалу Al Jazeera глава военного ведомства уточнила, что Амстердам также обучит экипажи боевых машин.
«Совместно с США мы оплатили восстановление и поставку Украине танков Т-72 советского образца и теперь занимаемся поставками уже немецких танков Leopard, которые также восстановлены», — сообщила Олленгрен.
Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна не исключает возможность выкупа и последующей передачи Украине танков Leopard 2А6, которые королевство арендует у Германии.