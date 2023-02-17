Мишель: настало время для создания "новой архитектуры мирового сообщества"

"Думаю, что настал момент для размышлений и работы над возможным новым учредительным договором для международного сообщества. Мы знаем, что архитектура международного сообщества основана на предыдущем столетии, но сегодня у нас совершенно другая ситуация", - подчеркнул глава Евросовета.