Мишель: настало время для создания "новой архитектуры мирового сообщества"

Мировому сообществу следует определиться с новой формой организации системы международных отношений. Такое мнение выразил в пятницу глава Европейского совета Шарль в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Думаю, что настал момент для размышлений и работы над возможным новым учредительным договором для международного сообщества. Мы знаем, что архитектура международного сообщества основана на предыдущем столетии, но сегодня у нас совершенно другая ситуация", - подчеркнул глава Евросовета.
Мишель выразил надежду на то, что "рано или поздно подобное политическое пространство будет создано". Он также предложил задействовать площадку ООН для дискуссий по поводу формата данного учредительного договора.