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16 минут назад

В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов при землетрясении

Никита Бородкин

10 тысяч жителей Стамбула проживают в домах с максимальным риском мгновенного обрушения при землетрясении. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии Бугра Гекче.

В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов при землетрясении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в зоне такого риска находятся 318 зданий — у них «даже не низший» класс сейсмостойкости. Еще 1525 зданий имеют класс D и E, которые считаются минимальными. Эти строения власти относят к повышенному риску обрушения.

В Турции назвали причину обрушения зданий при землетрясении

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тыс. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс.

Ранее СМИ сообщали, что эксперты все чаще прогнозируют новое землетрясение в Турции. На этот раз оно затронет Стамбул, а его последствия будут катастрофическими. По подсчетам сейсмологов, оно может разрушить почти 500 тыс. зданий.

В мире,землетрясение,
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