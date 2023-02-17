В Стамбуле заявили о риске мгновенного обрушения домов при землетрясении

10 тысяч жителей Стамбула проживают в домах с максимальным риском мгновенного обрушения при землетрясении. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии Бугра Гекче.

По его словам, в зоне такого риска находятся 318 зданий — у них «даже не низший» класс сейсмостойкости. Еще 1525 зданий имеют класс D и E, которые считаются минимальными. Эти строения власти относят к повышенному риску обрушения.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тыс. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тыс. человек, пострадали более 105 тыс.