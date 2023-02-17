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18 минут назад

Мэрия Стамбула: 10 тыс. человек живут в домах с максимальным риском обрушения

Газета.Ru

Порядка десяти тысяч человек проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении. Об этом заявил заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гекче агентству "Демирорен".

В Стамбуле 10 тыс. человек живут в домах с максимальным риском обрушения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тысяч человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения", - заявил Гекче о ситуации в Стамбуле.

По его словам, класс этих здание не находится даже на самом низшем классе Е. При этом еще 1 525 зданий в крупном турецком городе имеют низшие классы D и Е.

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают, что еще одно землетрясение, превышающее потери на юго-востоке Турции, может произойти в Стамбуле. Сейсмологи констатируют, что Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, в 15-20 километрах к югу от того участка Северо-Анатолийского разлома, который проходит под Мраморным морем. Таким образом, землетрясение может привести к катастрофическим последствиям. 6 февраля 2023 года серия сильных землетрясений произошла на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Сотни афтершоков вызвали значительные разрушения по обе стороны границы, погибли несколько десятков тысяч человек, повреждена или уничтожена основная инфраструктура, включая медицинские учреждения.

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