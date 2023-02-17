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24 минуты назад

Столтенберг назвал условие достижения мира на Украине

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что только поставками вооружения можно достичь долгосрочного мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят и сохранятся как суверенная нация... Единственный путь гарантировать продолжительный и справедливый мир на Украине – это дать им военную поддержку», - заявил глава НАТО.

Столтенберг: поставки оружия Киеву создадут условия для заключения мира

Он также добавил, что страны-члены НАТО должны предоставлять Киеву современное вооружение, в том числе танки.

Ранее замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что для того, чтобы сдерживать Россию, у Украины должна быть «армия будущего», которая позволит охранять страну даже после окончания СВО.

Для этого, по ее мнению, необходимо при активной поддержке Запада создать на территории страны интегрированную систему ПВО, высококлассные пограничные силы, а также возможности для патрулирования морских вод.

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