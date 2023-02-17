Талибы запретили продажу презервативов в крупных городах

В двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе — была запрещена продажа презервативов, пишет The Guardian.

Их использование женщинами представители Талибана (организация запрещена в России) назвали «западным заговором» с целью осуществления контроля рождаемости среди мусульман.

Сообщается, что вооруженные боевики проверяют каждую аптеку на предмет наличия презервативов и других средств для контрацепции и угрожают акушеркам и гинекологам. Фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.

Каждая 15-я женщина в Афганистане умирает в ходе родов из-за низкого уровня развития системы здравоохранения.

С конца 2022 года в Афганистане девочкам запрещено ходить в начальную школу. Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин.