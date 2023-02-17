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35 минут назад

Талибы запретили презервативы, сочтя их "западным заговором"

Газета.Ru

В двух крупнейших городах АфганистанаКабуле и Мазари-Шарифе — была запрещена продажа презервативов, пишет The Guardian.

Талибы запретили продажу презервативов в крупных городах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Их использование женщинами представители Талибана (организация запрещена в России) назвали «западным заговором» с целью осуществления контроля рождаемости среди мусульман.

Сообщается, что вооруженные боевики проверяют каждую аптеку на предмет наличия презервативов и других средств для контрацепции и угрожают акушеркам и гинекологам. Фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.

Каждая 15-я женщина в Афганистане умирает в ходе родов из-за низкого уровня развития системы здравоохранения.

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С конца 2022 года в Афганистане девочкам запрещено ходить в начальную школу. Таким образом, на данный момент в стране фактически запрещено любое образование для женщин.

Женщинам также запрещено работать и преподавать в школах.

В мире,Талибан,
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