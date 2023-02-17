На Украине заочно предъявили обвинение судьям КС России

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение судьям Конституционного суда (КС) России в связи с его решением о том, что вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ соответствует основному закону страны.

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"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора предъявлено обвинение судьям Конституционного суда РФ по факту пособничества в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Расследованием заочных обвинений в адрес судей Конституционного суда РФ занимается Служба безопасности Украины (СБУ), уведомляет офис генпрокурора. В свою очередь СБУ сообщает на своем сайте, что обвинение предъявлено десяти судьям Конституционного суда РФ, включая его председателя Валерия Зорькина.