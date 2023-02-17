СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.

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Напомним, что в пятницу, 17 февраля, около 14:00 уже объявляли воздушную тревогу в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины — тогда сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Сумах и в двух районах Харькова. Примерно через полчаса ее действие распространилось на всю страну.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.