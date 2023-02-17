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1 час назад

СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту оповещения населения.

СМИ: воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, около 14:00 уже объявляли воздушную тревогу в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины — тогда сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Сумах и в двух районах Харькова. Примерно через полчаса ее действие распространилось на всю страну.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту.

В последний раз воздушная тревога по всей стране объявлялась в четверг, 16 февраля. Тогда также сообщалось о повреждениях объектов во Львовской и Днепропетровской области.

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