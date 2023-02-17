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19 минут назад

Глава Евросовета высказался о контактах с Путиным

Никита Бородкин

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с лета 2022 года, однако «ничего не исключает» и не «отгораживается». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

Глава Евросовета высказался о контактах с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На моем уровне с Владимиром Путиным переговоры были до лета прошлого года. У меня было три очень долгих телефонных разговора... в конце февраля», — сказал он.

С дальнейшим развитием конфликта Мишель решил, что контакты с российском президентом в текущей ситуации не приносят достаточной пользы. Вместе с тем переговоры позволили поддержать решение гуманитарных вопросов, а также «попытаться облегчить» контакты по линии ООН для обеспечения ядерной безопасности.

Глава Евросовета добавил, что при необходимости готов взять на себя ответственность и снова связаться с Путиным, даже без единогласного одобрения членов Евросоюза. Однако такой шаг он бы согласовал «с партнерами в ЕС и украинцами».

Рассказывая о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза, Мишель заявил, что в пакете два основных направления «пропагандистки» и очередные попытки «хирургическим методом остановить военную машину».

В мире,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,ООН,ЕС,
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