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27 минут назад

Владелец кафе в Одессе отказался обслуживать клиентку, потребовавшую меню на украинском

Российская Газета

Владелец кафе в Одессе отказался предоставить клиентке меню на украинском языке. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

В Одессе отказались обслужить потребовавшую меню на украинском клиентку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Обслуживать на украинском здесь никого не будут", - заявили посетительнице, которая не пожелала воспользоваться меню на русском.

В кафе объяснили свой отказ тем, что плохо владеют украинским, а в случае, если посетителя что-либо не устраивает, ему имеют право отказать в обслуживании.

После инцидента кафе закрылось, а посетительница, не получившая украинское меню, обратилась в связи с этим в полицию и написала заявление, говорится в сообщении издания в Telegram.

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