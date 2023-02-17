В Одессе отказались обслужить потребовавшую меню на украинском клиентку

Владелец кафе в Одессе отказался предоставить клиентке меню на украинском языке. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

"Обслуживать на украинском здесь никого не будут", - заявили посетительнице, которая не пожелала воспользоваться меню на русском.

В кафе объяснили свой отказ тем, что плохо владеют украинским, а в случае, если посетителя что-либо не устраивает, ему имеют право отказать в обслуживании.