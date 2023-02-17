СМИ: взрыв прогремел в Кривом Роге

В город Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

В 14.09 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сирены включились также в Полтавской и Харьковской областях. Официальных комментариев пока нет.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Сумы. Также взрывы были слышно в двух районах Харькова. Это подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов.

Напомним, массированные атаки по энергетической инфраструктуру Украины начались 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту. По версии ФСБ России во взрыве виновны украинские спецслужбы.