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30 минут назад

СМИ: взрыв прогремел в Кривом Роге

Елена Прошина

В город Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

СМИ: взрыв прогремел в Кривом Роге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 14.09 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сирены включились также в Полтавской и Харьковской областях. Официальных комментариев пока нет.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Сумы. Также взрывы были слышно в двух районах Харькова. Это подтвердил глава областной администрации Олег Синегубов.

Напомним, массированные атаки по энергетической инфраструктуру Украины начались 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту. По версии ФСБ России во взрыве виновны украинские спецслужбы.

Ранее Евросоюз оценил в 129 млрд евро ущерб нанесенный инфраструктуре Украины с момента начала спецоперации.

В мире,Олег Синегубов,ФСБ,ЕС,
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