Эстонский министр пошутил про главу Пентагона и свою жену

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит главу Пентагона Ллойда Остина чаще собственной жены. Его слова приводит Telegram-канал Baltnews.
«Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию», — пошутил Певкур на пресс-конференции по итогам встречи с Остином.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию. Певкур встретил его в столичном аэропорту. В ходе встречи министры планировали обсудить поддержку Украины, оборонное сотрудничество между США и Эстонией, а также вопросы, связанные с НАТО.