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4 минуты назад

Эстонский министр пошутил про главу Пентагона и свою жену

Lenta.ru

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что видит главу Пентагона Ллойда Остина чаще собственной жены. Его слова приводит Telegram-канал Baltnews.

Эстонский министр пошутил про главу Пентагона и свою жену
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию», — пошутил Певкур на пресс-конференции по итогам встречи с Остином.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Эстонию. Певкур встретил его в столичном аэропорту. В ходе встречи министры планировали обсудить поддержку Украины, оборонное сотрудничество между США и Эстонией, а также вопросы, связанные с НАТО.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,
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