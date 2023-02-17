Украинские СМИ заявили о взрыве в Сумах

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание Klymenko Time.

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Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога. После этого в Сумах произошел взрыв. Звуки сирены также звучат в Харьковской, Николаевской, Полтавской, а также Днепропетровской областях.

Ранее появилась информация о взрывах в двух районах Харькова - Основянском и Киевском. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, после ночной атаки были повреждены цеха одного из городских предприятий. Он уточнил, что никто при этом не пострадал.

Напомним, в ночь на 17 февраля на востоке Украины была объявлена очередная воздушная тревога. Также в четверг взрывы слышались на юге города Одесса. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.