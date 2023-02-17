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«Нефть дорожает - и это плюс для России, но не для Запада»

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Китайская газета China Daily рассказала, что объявленное Россией сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки с марта, скорее всего, подтолкнет цены вверх. Это решение стало ответом на западное эмбарго.

Издание отмечает, что дорогая нефть - благо для России, но «отрава» для США и других западных стран, которые опасаются, что это приведет к росту инфляции - серьезному препятствию для восстановления экономики Европы и США. В большинстве стран Европы - от Британии до Франции и Германии - высокая инфляция снижает реальную зарплату людей, вызывая такие социальные проблемы, как забастовки и рост преступности.

В начале февраля около полумиллиона человек объявили забастовку в Великобритании, что стало крупнейшей забастовкой за последние десять лет. Международный валютный фонд ранее повысил свой прогноз экономического роста России на следующие два года, при этом понизив прогнозы для США и еврозоны.

Украина показала «ахиллесову пяту» США

Бывший замглавы штаба комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Роджер Закхейм заявил, что украинский кризис обнажил «ахиллесову пяту» США - проблемы с военной промышленностью, которой необходима модернизация. Об этом сообщает The Washington Post.

Поскольку конфликт идет второй год, а Конгресс обсуждает военное финансирование, США должны учесть уроки, преподанные украинским кризисом, подчеркнул Закхейм. В частности, Вашингтон должен увеличить расходы на оборону. Он отметил, что производство, заточенное под текущий спрос, способно привести к катастрофе в случае военного конфликта. Дополнительное финансирование позволит сформировать резерв на случай «непредвиденных военных обстоятельств».

«Исчезновение топ-банкира в Китае нервирует финансистов»

Компания Бао Фаня China Renaissance Holdings Ltd. объявила 16 февраля, что Бао, один из самых успешных банкиров в стране за последние два десятилетия, перестал выходить на связь. На фоне этого на торгах утром 17 февраля акции China Renaissance упали на 50 процентов.

Исчезновение известного банкира подпитывает слухи о возобновлении подавления финансовой отрасли Китая, сообщает Bloomberg. Семье Бао сказали, что он «помогает расследованию». Главы китайских компаний нередко пропадают, когда становятся фигурантами расследований, но исчезновение Бао Фаня вызвало «озноб» среди китайских финансистов. С конца 2021 года в КНР идет масштабное антикорупционное расследование работы финансового сектора страны.

Катарцы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за шесть миллиардов

Катарские инвесторы готовят начальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» примерно за пять миллиардов фунтов стерлингов (шесть миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Заявка катарцев «предвещает ожесточенную тендерную борьбу за английского футбольного гиганта», подчеркивает агентство. Сейчас консорциум, в который входит Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер-министр страны и экс-глава Катарского инвестиционного управления, «вносит последние штрихи» в предложение о приобретении клуба английской премьер-лиги у американской семьи Глейзеров.

Маск закрыл офисы Twitter в Индии

Twitter закрыла два из трех своих индийских офисов и отправила оставшихся сотрудников работать на удаленке, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это «подчеркнуло миссию Илона Маска по сокращению расходов и выводу проблемной социальной сети в плюс».