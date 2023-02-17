Китай предложил США руку помощи в ЧП с воздушным шаром

Пекин предложил Вашингтону свою помощь в процессе разбора обстоятельств в ЧП с воздушным шаром. При этом китайская сторона призвала к возвращению отношений между странами к стабильному состоянию. Китай обратился к Соединенным Штатам с предложением о сотрудничестве по инциденту с летательным объектом в американском воздушном пространстве.