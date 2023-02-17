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21 минуту назад

Китай предложил США руку помощи в ЧП с воздушным шаром

Газета.Ru

Пекин предложил Вашингтону свою помощь в процессе разбора обстоятельств в ЧП с воздушным шаром. При этом китайская сторона призвала к возвращению отношений между странами к стабильному состоянию. Китай обратился к Соединенным Штатам с предложением о сотрудничестве по инциденту с летательным объектом в американском воздушном пространстве.

Китай предложил США руку помощи в ЧП с воздушным шаром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Соединенные Штаты должны работать совместно с Китаем, чтобы справиться с этим инцидентом и вернуться к здоровым и стабильным отношениям", — цитирует ФАН представителя МИД КНР Ван Вэньбинь.

Как напоминает НСН, за последнюю неделю военные США уничтожили уже четыре неопознанных воздушных объекта над своей территорией, включая китайский аэростат. В ответ на это событие китайское Министерство иностранных дел выразило протест, заявив об "очевидной чрезмерной реакции" Пентагона.

В мире,Ван Вэньбинь,Пентагон,
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