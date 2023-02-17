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35 минут назад

Турции предрекли еще одно сокрушительное землетрясение

Lenta.ru

Турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле — мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения», — пишет издание.

Отмечается, что 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. В газете обратили внимание, что во время прошлого землетрясения рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как «сейсмостойкие» и населенные сотнями людей.

В Турции произошло еще одно землетрясение

Ранее правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в общей сложности, в результате землетрясений погибли 38 044 человека в Кахраманмараше, Османие, Хатае, Килисе, Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе, Адане, Адыямане, Малатье и Элязыге.

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