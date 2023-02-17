Турции предрекли еще одно сокрушительное землетрясение

Турецкие сейсмологи предрекли сокрушительное землетрясение в Стамбуле — мегаполис находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«По мнению экспертов, ожидаемое стамбульское землетрясение превысит потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения», — пишет издание.

Отмечается, что 70 процентов зданий в Стамбуле были построены до 2000 года. В газете обратили внимание, что во время прошлого землетрясения рухнули роскошные комплексы, построенные несколько лет назад как «сейсмостойкие» и населенные сотнями людей.