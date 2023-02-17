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1 час назад

Aviation Week: Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка за 12 долларов

Российская Газета

Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс. Об этом пишет Aviation Week.

Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка за 12 долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, кружок Northern Illinois bottlecamp baloon brigade сообщил об исчезновении своего шара 15 февраля. Последний раз он был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля. К тому моменту он находился в воздухе более четырех месяцев. В эти же дни власти США заявили о сбитом объекте на Аляской.

Рон Медоуз, основатель компании, которая производит такие шары, рассказал, что пытался связаться с военными и с ФБР, чтобы сообщить им о наличии в воздухе подобных объектов и шаров радиолюбителей.

"Они будут выглядеть не слишком умными, если будут их сбивать", - сказал он. Однако Медоуз получил лишь отговорку.

Описание всех трех неопознанных объектов, сбитых американскими военными, соответствует форме, высоте и полезной нагрузке любительских шаров, которые можно купить за 12-180 долларов в зависимости от типа.

На прошлой неделе американские военные сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены, уточняет РИА Новости.

В мире,ФБР,
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