Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка за 12 долларов

Одним из сбитых в США летающих объектов мог быть шар, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс. Об этом пишет Aviation Week.

По данным издания, кружок Northern Illinois bottlecamp baloon brigade сообщил об исчезновении своего шара 15 февраля. Последний раз он был зафиксирован над Аляской примерно 10 февраля. К тому моменту он находился в воздухе более четырех месяцев. В эти же дни власти США заявили о сбитом объекте на Аляской.

Рон Медоуз, основатель компании, которая производит такие шары, рассказал, что пытался связаться с военными и с ФБР, чтобы сообщить им о наличии в воздухе подобных объектов и шаров радиолюбителей.

"Они будут выглядеть не слишком умными, если будут их сбивать", - сказал он. Однако Медоуз получил лишь отговорку.

Описание всех трех неопознанных объектов, сбитых американскими военными, соответствует форме, высоте и полезной нагрузке любительских шаров, которые можно купить за 12-180 долларов в зависимости от типа.