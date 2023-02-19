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1 час назад

Канада отказалась от поисков сбитого воздушного объекта

ТК «Звезда»иещё 1

Канада прекратит поиски сбитого над провинцией Юкон воздушного объекта. Об этом сообщила королевская конная полиция, подчеркнув, что зона наиболее вероятного местонахождения уже была проверена.

Канада отказалась от поисков сбитого воздушного объекта
Фото: Liang Sen Xinhua GloballookpressLiang Sen Xinhua Globallookpress

«Королевская канадская конная полиция решила прекратить в Юконе поиски воздушного объекта, который был сбит 11 февраля», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в прочесанной зоне обломки не были найдены. Канадские власти и ранее утверждали, что шансы обнаружить сбитый объект невелики, так как площадь предполагаемого места падения оценивается в три тысячи квадратных километров, и все это - лесистая, гористая и заснеженная местность, что значительно затрудняет поиски.

Летающий объект был сбит 11 февраля над территорией Юкон. Это было сделано при помощи американских истребителей F-22.

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