Канада отказалась от поисков сбитого воздушного объекта

Канада прекратит поиски сбитого над провинцией Юкон воздушного объекта. Об этом сообщила королевская конная полиция, подчеркнув, что зона наиболее вероятного местонахождения уже была проверена.

Фото: Liang Sen Xinhua Globallookpress Liang Sen Xinhua Globallookpress

«Королевская канадская конная полиция решила прекратить в Юконе поиски воздушного объекта, который был сбит 11 февраля», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что в прочесанной зоне обломки не были найдены. Канадские власти и ранее утверждали, что шансы обнаружить сбитый объект невелики, так как площадь предполагаемого места падения оценивается в три тысячи квадратных километров, и все это - лесистая, гористая и заснеженная местность, что значительно затрудняет поиски.