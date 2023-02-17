Активисты приклеились к красной дорожке Берлинале

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. При этом акция протеста не сорвала церемонию.
Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Reuters.
В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. Таким образом они хотели привлечь внимание местных властей к проблеме изменения климата и потребовали принять дополнительные меры для решения этого вопроса.
При этом акция протеста не сорвала церемонию открытия мероприятия.
«Реклама устойчивого развития в небольших масштабах, как это делают на Берлинале, важна, но сама по себе она не спасет человечество. Нам нужно менять ситуацию прямо сейчас», — заявил экоактивист Рафаэль Воэллми.
Ранее активисты «Последнего поколения» приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном. Из-за выступления экоактивистов в городе образовались пробки. Как сообщили представители организации, выступление было проведено против транспортной политики немецкого правительства.