Активисты приклеились к красной дорожке Берлинале

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. При этом акция протеста не сорвала церемонию.

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Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. Таким образом они хотели привлечь внимание местных властей к проблеме изменения климата и потребовали принять дополнительные меры для решения этого вопроса.

При этом акция протеста не сорвала церемонию открытия мероприятия.

«Реклама устойчивого развития в небольших масштабах, как это делают на Берлинале, важна, но сама по себе она не спасет человечество. Нам нужно менять ситуацию прямо сейчас», — заявил экоактивист Рафаэль Воэллми.