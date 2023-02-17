В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
22 минуты назад

Reuters: активисты Last Generation приклеились к красной дорожке Берлинале

WMJ.ru

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. При этом акция протеста не сорвала церемонию.

Активисты приклеились к красной дорожке Берлинале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группа защитников окружающей среды из организации Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста ворвались на красную дорожку 73-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 16 февраля, двое протестующих приклеили себя к красной дорожке фестиваля. Таким образом они хотели привлечь внимание местных властей к проблеме изменения климата и потребовали принять дополнительные меры для решения этого вопроса.

При этом акция протеста не сорвала церемонию открытия мероприятия.

«Реклама устойчивого развития в небольших масштабах, как это делают на Берлинале, важна, но сама по себе она не спасет человечество. Нам нужно менять ситуацию прямо сейчас», — заявил экоактивист Рафаэль Воэллми.

Ранее активисты «Последнего поколения» приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном. Из-за выступления экоактивистов в городе образовались пробки. Как сообщили представители организации, выступление было проведено против транспортной политики немецкого правительства.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий