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17 минут назад

Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань

Мария Иванова

В ближайшие дни Тайвань посетит высокопоставленный чиновник Минобороны США - заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание отмечает, что визит решили организовать, так как отношения Вашингтона и Пекина продолжают давать сбои - особенно на фоне истории со сбитым США воздушным шаром Китая.

Сейчас Чейз находится в Монголии, где проводит встречи с местными военными, оттуда он отправится на Тайвань, утверждают источники FT.

В Пентагоне отказались комментировать новости о визите Чейза, но подчеркнули, что США «поддерживают Тайвань и военные отношения с Тайванем в ответ на текущую угрозу, исходящую от Китая».

Чейз станет «самым большим» американским гостем Тайваня с тех пор, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров в августе 2022 года, вызвав гневную реакцию Пекина - Китай считает Тайвань своей территорией.

В начале февраля 2023 года над северной частью США заметили воздушный шар, который неделю спустя был сбит у побережья Северной Каролины. В США считают, что шар использовался для шпионажа. В Китае это отрицают, утверждая, что аэростат использовался в метеорологических целях и оказался в Штатах случайно.

В мире,Пентагон,
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