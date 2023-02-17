Представитель Пентагона по делам Китая посетит Тайвань

В ближайшие дни Тайвань посетит высокопоставленный чиновник Минобороны США - заместитель помощника Пентагона по делам Китая Майкл Чейз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Издание отмечает, что визит решили организовать, так как отношения Вашингтона и Пекина продолжают давать сбои - особенно на фоне истории со сбитым США воздушным шаром Китая.

Сейчас Чейз находится в Монголии, где проводит встречи с местными военными, оттуда он отправится на Тайвань, утверждают источники FT.

В Пентагоне отказались комментировать новости о визите Чейза, но подчеркнули, что США «поддерживают Тайвань и военные отношения с Тайванем в ответ на текущую угрозу, исходящую от Китая».

Чейз станет «самым большим» американским гостем Тайваня с тех пор, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила остров в августе 2022 года, вызвав гневную реакцию Пекина - Китай считает Тайвань своей территорией.