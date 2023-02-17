В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
21 минуту назад

В США рассказали об охоте на российских шпионов

Lenta.ru

США и Европа ведут кампанию по разрушению шпионских сетей России на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

В США рассказали об охоте на российских шпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что российские агентурные сети понесли большой ущерб после начала боевых действий. По словам директора службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари, мир для российских служб стал совершенно иным. Он отметил, что из-за высылки, последующих арестов и более враждебной обстановки в Европе «их возможности значительно снизились».

Другие источники также рассказали о попытках российской стороны якобы компенсировать потери. Так по их мнению, Москва больше стала полагаться на кибершпионаж, а также «пытается воспользоваться пересечением границ и потоками беженцев, чтобы внедрить новых шпионов».

При этом чиновники, знакомые с ситуацией, отметили, что вновь прибывшие будут лишены защиты и преимуществ работы в российских посольствах и «им может не хватить опыта, источников и подготовки тех, кто был объявлен персонами нон грата».

30 января сообщалось, что агентство разведки и безопасности Словении (Sova) задержало двух человек в столице страны Любляне по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным агентства, они имеют гражданство одной из южноамериканских стран и работали в Словении под вымышленными именами.

В мире,СВР России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий