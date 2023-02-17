В Раде заявили, что все невоенные расходы Украины покрывают западные партнеры

Невоенные расходы Украины в настоящий момент полностью покрываются за счет западных партнеров, при этом Киев экономит на всем, кроме армии. Такое заявление сделал в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью украинскому изданию "Вести".

"Абсолютно все невоенные затраты страны сегодня покрывают западные партнеры. Это социалка - медицина, образование, а также обслуживание долга. Плюс это и бюджетные государственные программы", - отметил Гетманцев, добавив, что западными деньгами покрываются в том числе ипотечные программы.

При этом парламентарий подчеркнул, что без такой помощи Украина сможет продержаться "очень непродолжительное время, поэтому альтернатив нет никаких".

Гетманцев также отметил, что затраты на армию у государства выросли в разы, поскольку это приоритет для государства.

"То есть по факту мы экономим на всем, кроме армии", - сказал депутат.

"Сегодня траншами Украина получает порядка 45% от всей западной помощи. И в основном это безвозмездные деньги от США", - подчеркнул Гетманцев.