В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

В Раде заявили, что все невоенные расходы Украины покрывают западные партнеры

ТАССиещё 2

Невоенные расходы Украины в настоящий момент полностью покрываются за счет западных партнеров, при этом Киев экономит на всем, кроме армии. Такое заявление сделал в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью украинскому изданию "Вести".

В Раде заявили, что все невоенные расходы Украины покрывают западные партнеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Абсолютно все невоенные затраты страны сегодня покрывают западные партнеры. Это социалка - медицина, образование, а также обслуживание долга. Плюс это и бюджетные государственные программы", - отметил Гетманцев, добавив, что западными деньгами покрываются в том числе ипотечные программы.

При этом парламентарий подчеркнул, что без такой помощи Украина сможет продержаться "очень непродолжительное время, поэтому альтернатив нет никаких".

Гетманцев также отметил, что затраты на армию у государства выросли в разы, поскольку это приоритет для государства.

"То есть по факту мы экономим на всем, кроме армии", - сказал депутат.

"Сегодня траншами Украина получает порядка 45% от всей западной помощи. И в основном это безвозмездные деньги от США", - подчеркнул Гетманцев.

Остальное, по его словам, кредиты на 35 лет с льготным периодом, причем, как правило, первые десять лет беспроцентные, а дальше действует ставка около 1%.

В мире,Даниил Гетманцев,Верховная Рада,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий