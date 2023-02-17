В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Никита Бородкин

Здоровье Джо Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его врач Кевин О’Коннор после обследования.

Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В четверг, 16 февраля, Байден провел три часа в больнице на ежегодном медицинском обследовании. Его результаты позднее распространил Белый дом.

По словам О’Коннора, Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности». В ходе обследования ему также удалили кожное образование на груди. Медик напомнил, что еще до президентства Байден перенес операцию по удалению раковых кожных образований не меланомного характера.

Кашель президента врач объяснил желудочно-пищеводным рефлюксом. Походка связана с периферической невропатией обеих стоп, артрит позвоночника и стопы, а также последствия прошлой травмы.

Забывчивость и оговорки Байдена медицинской причины не имеют. О’Коннор не обнаружил у него каких-либо неврологических расстройств, инсульта, склерозов и болезни Паркинсона.

В мире,Джозеф Байден,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий