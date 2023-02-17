Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Здоровье Джо Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его врач Кевин О’Коннор после обследования.

В четверг, 16 февраля, Байден провел три часа в больнице на ежегодном медицинском обследовании. Его результаты позднее распространил Белый дом.

По словам О’Коннора, Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности». В ходе обследования ему также удалили кожное образование на груди. Медик напомнил, что еще до президентства Байден перенес операцию по удалению раковых кожных образований не меланомного характера.

Кашель президента врач объяснил желудочно-пищеводным рефлюксом. Походка связана с периферической невропатией обеих стоп, артрит позвоночника и стопы, а также последствия прошлой травмы.