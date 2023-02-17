Зеленского попросили не отменять празднование на 9 мая

Президента Украины Владимира Зеленского просят не отменять празднование на День Победы 9 мая в качестве государственного праздника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из электронной петиции, которая опубликована на сайте главы украинского государства.

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"Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 мая на Украине – еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить!", – отмечается в петиции.

По словам автора этого текста, День Победы на Украине должен оставаться государственным праздником, кроме того, нерабочим днем. Ранее в ТАСС сообщалось, что в Верховную раду был внесен законопроект, подразумевающий отмену празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

Власти Украины считают, что День Победы 9 мая является рудиментом, от которого нужно избавиться. Кроме того, окончание Второй мировой войны – 8 мая. В некоторых государствам этот день считается днем траура.