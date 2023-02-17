СМИ раскрыли планы правящей партии Турции по выборам

Турецкая правящая партия рассматривает несколько вариантов проведения выборов в стране, но планов перенести их надолго нет. Об этом сообщает Hürriyet.
Ранее сообщалось, что президентские и парламентские выборы, назначенные в Турции на 14 мая 2023 года, могут перенести из-за последствий землетрясений.
TGRT Haber отмечало, что вариант с 14 мая «ослаб» и президент Реджеп Тайип Эрдоган может отложить выборы как минимум на год.
Статья 78 Конституции Турции объявляет единственным исключением для отсрочки президентских выборов состояние войны. СМИ писали, что власти обсуждают внесение в основной закон поправки о переносе выборов из-за стихийных бедствий.
Как отмечает Hürriyet, Эрдоган по-прежнему выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены Партии справедливости и развития (AK Parti) хотели бы их ненадолго отложить - до 18 июня, но не более того.
Сейчас власти обсуждают вопрос, как проводить выборы в сейсмоопасных зонах.
Bloomberg отмечало, что перед выборами гнев населения начинается обращаться против Эрдогана - люди критикуют власти из-за темпов спасения пострадавших из-под завалов.
Также правительство Эрдогана обвиняют в низком качестве жилья во время строительного бума, что также могло привести к росту количества жертв.