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6 минут назад

Стало известно о встрече Байдена и Шольца

Lenta.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 3 марта, где обсудит усиление поддержки Украины. Об этом стало известно из публикации Bloomberg.

Стало известно о встрече Байдена и Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно заявлению пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, лидеры государств также рассмотрят сотрудничество по другим вопросам. Они поднимут тему трансатлантической безопасности и вызовов со стороны Китая.

15 февраля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что Киев получит меньшее количество обещанных танков Leopard 2. По его словам, западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву.

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