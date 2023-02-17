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8 минут назад

Сейм Латвии разрешил забирать у пьяных водителей машины и передавать их Украине

Газета.Ru

Латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства. Как пишет RT, решение о каждом конкретном автотранспорте будет принимать правительство страны.

В Литве разрешили передавать Украине машины пьяных водителей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно поправкам, любой транспорт, находящийся в собственности государства, может быть отправлен в распоряжение властей Украины.

Изъятие машин за вождение в нетрезвом виде в Латвии было введено еще в ноябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».

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