В Литве разрешили передавать Украине машины пьяных водителей

Латвийский сейм утвердил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины , которые позволят передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, в собственность украинского правительства . Как пишет RT, решение о каждом конкретном автотранспорте будет принимать правительство страны.

Ранее сообщалось, что среди граждан РФ, выезжающих на машинах в Евросоюз, вырос спрос на автомобильные номера «в европейском стиле», выяснила «Газета.Ru». На них отсутствует какая-либо привязка к России — продавцы уверяют, что это должно защитить автовладельцев от потенциальной агрессии. О том, сколько стоят такие номера, и с чем их покупатели могут столкнуться за рубежом и в России, – в материале «Газеты.Ru».