В КНДР спрогнозировали рост напряженности из-за совместных учений США и Южной Кореи

Запланированные на этот год многочисленные полевые учения Республики Корея и США приведут к росту напряженности на Корейском полуострове. С таким предупреждением в пятницу выступили в Министерстве иностранных дел КНДР.
"США и Южная Корея в 2023 году планируют провести около 20 совместных учений различного вида. Предупреждаем, что проведение полевых тактических учений на таком беспрецедентном по масштабу уровне снова погрузит Корейский полуостров и регион в водоворот серьезного роста напряженности", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова представителя МИД КНДР.
Нынешняя обстановка показывает, что "именно США и Южная Корея виновны в намеренном подрыве стабильности и мира" на Корейском полуострове, добавил представитель.