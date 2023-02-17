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1 час назад

В КНДР спрогнозировали рост напряженности из-за совместных учений США и Южной Кореи

ТАССиещё 1

Запланированные на этот год многочисленные полевые учения Республики Корея и США приведут к росту напряженности на Корейском полуострове. С таким предупреждением в пятницу выступили в Министерстве иностранных дел КНДР.

В КНДР спрогнозировали рост напряженности из-за совместных учений США и Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

"США и Южная Корея в 2023 году планируют провести около 20 совместных учений различного вида. Предупреждаем, что проведение полевых тактических учений на таком беспрецедентном по масштабу уровне снова погрузит Корейский полуостров и регион в водоворот серьезного роста напряженности", - привело Центральное телеграфное агентство Кореи слова представителя МИД КНДР.

Нынешняя обстановка показывает, что "именно США и Южная Корея виновны в намеренном подрыве стабильности и мира" на Корейском полуострове, добавил представитель.

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