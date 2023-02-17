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38 минут назад

Экс-советник главы Пентагона заявил о стремлении стран по всему миру сотрудничать с РФ

ТАСС

Страны по всему миру стремятся к сотрудничеству с РФ, обеспечивая процветание российской экономики. С такой оценкой выступил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Экс-советник главы Пентагона заявил о стремлении стран по всему миру сотрудничать с РФ
Фото: ТАССТАСС

"Россию трудно назвать изгоем", - заявил он, комментируя высказывания председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. "Если бы она была изгоем, то ее экономика бы рухнула, а она процветает, потому что по всему миру все готовы вести бизнес с Россией, за исключением нас и некоторых наших европейских союзников", - указал Макгрегор.

По его словам, критику в отношении России следует на самом деле адресовать Украине. "Нехватка морального духа, лидерских качеств, низкий уровень подготовки - все это неприменимо к россиянам, но применимо к украинцам", - подчеркнул он.

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