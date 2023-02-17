Экс-советник главы Пентагона заявил о стремлении стран по всему миру сотрудничать с РФ

"Россию трудно назвать изгоем", - заявил он, комментируя высказывания председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. "Если бы она была изгоем, то ее экономика бы рухнула, а она процветает, потому что по всему миру все готовы вести бизнес с Россией, за исключением нас и некоторых наших европейских союзников", - указал Макгрегор.