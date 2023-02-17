ЕС не смог включить в 10-й пакет санкции на экспорт из России

Страны Европейского союза не смогли включить в десятый пакет антироссийских ограничений санкции на экспорт ядерного топлива и алмазов из России объемом около 2 млрд евро в год, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, под ограничения не попадут и другие виды сотрудничества в российской ядерной сфере. Это были единственные в данном пакете предложения против экспорта из РФ, который позволяет Москве получать реальный доход, объем которого оценивается ежегодно в 2 млрд евро. Как отметил собеседник агентства, на согласование между европейскими странами не хватило времени, так как санкционный пакет должен быть утвержден до 24 февраля.

Дипломат считает, что данные ограничения удалось бы подвести под санкции, если бы было больше времени на обсуждение модальностей, но задача стоит как можно скорей утвердить этот пакет к годовщине с момента начала специальной военной операции.

При этом, сегодня против запретов на сотрудничество с Москвой в ядерной сфере выступают некоторые страны Евросоюза во главе с Венгрией и Францией. Кроме того, Бельгия блокирует запрет на экспорт алмазов.