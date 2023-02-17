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32 минуты назад

Названа «наименее чокнутая» страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву

Елена Прошина

Власти Швейцарии, в отличие от других европейских стран, осуществляют грамотную политику, отказывая Киеву в поставке вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера движения «Патриоты» во Франции Флориана Филиппо.

Названа «наименее чокнутая» страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Североатлантическом альянсе не понимают, почему Берн отказывается отправлять вооружение властям Украины. Политик заявил, что это связано с тем, что «Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны». Он считает, что эта страна «отказывается от разжигания третьей мировой войны».

Ранее депутат заявил, что стратегия НАТО угрожает началом третьем мировой войны. Также, по его словам, к войне ведут действия украинского президента Владимира Зеленского и лидеров стран европейского союза. По словам Филиппо, такие визиты, которые ранее глава Украины совершил в Великобританию и Францию, а также принял участие в саммите ЕС в Брюсселе, потенциально ведут к мировой войне.

Французский политик многократно высказывался против выделения финансовой помощи Украине на закупку вооружений и против поставок Киеву боевых грузов от Парижа. А согласованный Евросоюзом проект по поддержке Украины в 18 миллиардов евро он назвал «безумием».

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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