Власти Швейцарии, в отличие от других европейских стран, осуществляют грамотную политику, отказывая Киеву в поставке вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера движения «Патриоты» во Франции Флориана Филиппо.

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По его словам, в Североатлантическом альянсе не понимают, почему Берн отказывается отправлять вооружение властям Украины. Политик заявил, что это связано с тем, что «Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны». Он считает, что эта страна «отказывается от разжигания третьей мировой войны».

Ранее депутат заявил, что стратегия НАТО угрожает началом третьем мировой войны. Также, по его словам, к войне ведут действия украинского президента Владимира Зеленского и лидеров стран европейского союза. По словам Филиппо, такие визиты, которые ранее глава Украины совершил в Великобританию и Францию, а также принял участие в саммите ЕС в Брюсселе, потенциально ведут к мировой войне.